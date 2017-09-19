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Бывшего вице-губернатора Приморья выпустили из СИЗО
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    Бывшего вице-губернатора Приморья выпустили из СИЗО

    13:16  19 Сентября 2017
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    Бывшего вице-губернатора Приморья выпустили из СИЗО

    Владивосток, 19 сентября. Бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, отправлен из СИЗО под домашний арест до 27 декабря по решению Фрунзенского районного суда. 

    Как стало известно, Ежову заменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест на три месяца на основании постановления от 19 сентября.

    Отметим, что бюджету Приморского края причинен крупный материальный ущерб в размере более 26 млн рублей в результате неправомерных действий Ежова. Следствие установило, что Ежов подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту на строительство пожарного депо, часть которых не была выполнена.

    Напомним, ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, который в настоящее время находится в СИЗО Владивостока, помещен в карцер

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #приморье #владивосток #ежов
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