Бывшего вице-губернатора Приморья выпустили из СИЗО

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Владивосток, 19 сентября. Бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, отправлен из СИЗО под домашний арест до 27 декабря по решению Фрунзенского районного суда.

Как стало известно, Ежову заменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест на три месяца на основании постановления от 19 сентября.

Отметим, что бюджету Приморского края причинен крупный материальный ущерб в размере более 26 млн рублей в результате неправомерных действий Ежова. Следствие установило, что Ежов подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту на строительство пожарного депо, часть которых не была выполнена.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, который в настоящее время находится в СИЗО Владивостока, помещен в карцер.