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Происшествия
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Общество
Бывший вице-губернатор Приморья попал в карцер СИЗО Владивостока
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    Бывший вице-губернатор Приморья попал в карцер СИЗО Владивостока

    11:26  19 Сентября 2017
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    Бывший вице-губернатор Приморья попал в карцер СИЗО Владивостока

    Владивосток, 19 сентября. Бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, который в настоящее время находится в СИЗО Владивостока, помещен в карцер. 

    Как стало известно, сокамерник чиновника, который обвиняется в превышении должностных полномочий при газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске, одолжил ему мобильный телефон, в результате Вишняков сделал один звонок, за что и был помещен в карцер на 15 суток.

    8 сентября арест бывшему вице-губернатору Приморского края было решено продлить вплоть до 10 января 2018 года Фрунзенским районным судом Владивостока. Уголовное дело в отношении Вишнякова касается нарушений с обеспечением газом нового микрорайона Радужный возле Уссурийска.

    Напомним, ранее директор ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти был задержан по подозрению в получении взятки.

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #владивосток #сизо
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