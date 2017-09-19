Бывший вице-губернатор Приморья попал в карцер СИЗО Владивостока

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Владивосток, 19 сентября. Бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, который в настоящее время находится в СИЗО Владивостока, помещен в карцер.

Как стало известно, сокамерник чиновника, который обвиняется в превышении должностных полномочий при газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске, одолжил ему мобильный телефон, в результате Вишняков сделал один звонок, за что и был помещен в карцер на 15 суток.

8 сентября арест бывшему вице-губернатору Приморского края было решено продлить вплоть до 10 января 2018 года Фрунзенским районным судом Владивостока. Уголовное дело в отношении Вишнякова касается нарушений с обеспечением газом нового микрорайона Радужный возле Уссурийска.

Напомним, ранее директор ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти был задержан по подозрению в получении взятки.