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Школьница во Владивостоке выжила после столкновения с поездом
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    Школьница во Владивостоке выжила после столкновения с поездом

    9:33  19 Сентября 2017
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    Школьница во Владивостоке выжила после столкновения с поездом

    Владивосток, 19 сентября. Во Владивостоке 15-летняя школьница выжила, попав под поезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. К счастью, девочка отделалась переломом ноги.

    Как уточнили в УТ МВД по по ДФО, две 15-летние девочки переходили железнодорожные пути, направляясь к морю. Машинист приближающего маневрового поезда увидел подростков, применил экстренное торможение для предотвращения наезда. Одна из школьниц девушка успела отпрыгнуть в сторону, а ее подруга растерялась. Столкновения избежать не удалось.

    В результате девочка получила открытый перелом правого бедра. Сейчас она находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #поезд #владивосток #школьница
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