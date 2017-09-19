Тайфун «Талим» миновал Приморский край

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Владивосток, 19 сентября. Тайфун «Талим», бушевавший в Японии и на Сахалине, прошел мимо Приморья.

Об этом рассказали в администрации региона. По словам исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты Приморского края Валерия Максунова, опасность миновала. Он также подчеркнул, что все службы находятся в режиме готовности и в случае необходимости могут встретить стихию, а также ликвидировать ее последствия.

Ранее ожидалось, что удар тайфуна придется на Дальнегорск, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский районы.

Как писало РИА Новости, стихия пришла на Дальний Восток во второй половине дня понедельника. На Сахалине он сопровождался ливнями и ураганным ветром.