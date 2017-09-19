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Непогода задержала авиарейсы в Приморье
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    Непогода задержала авиарейсы в Приморье

    4:43  19 Сентября 2017
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    Непогода задержала авиарейсы в Приморье

    Владивосток, 19 сентября. Ненастная погода повлияла на выполнение авиарейсов в Приморском крае.

    Сообщается, что аэропорт Владивостока работает в штатном режиме, однако из-за ненастной, туманной погоды задерживаются как внутренние, так и международные рейсы.

    По данным пресс-службы аэропорта, общее количество «застрявших» бортов достигло 12.

    Отмечается, что с опозданием во Владивостоке приземлятся рейсы из Новосибирска, Петропавловска-Камчатского и Харбина. А вот покинут аэровокзал с опозданием самолеты в Магадан, Харбин и Новосибирск.Непогода задержала авиарейсы в Приморье

    Кроме того, два внутренних авиарейса – из Владивостока в поселок Пластун, и из Дальнереченска во Владивосток — отложены из-за погодных условий.

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    Автор: Ирина Новикова
    #приморский край #непогода #задержка рейса
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