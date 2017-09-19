Два человека погибли, девять пострадали в ДТП с автобусом под Владивостоком

В Избранное

Владивосток, 19 сентября. Два человека погибли, десять пострадали в ДТП с участием автобуса.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в Партизанске. Kia Forte выехала на встречку, где столкнулась с автобусом ПАЗ.

«В результате автоаварии погибли водитель и 38-летний пассажир Kia. Девять пассажиров автобуса — мужчины в возрасте 35–56 лет — направлены на амбулаторное лечение», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В полиции сообщили, что водителя иномарки месяц назад лишили прав на полтора года, передает «Газета.ру».