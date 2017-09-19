Задержан подозреваемый в зверском убийстве сторожа в Находке

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Владивосток, 19 сентября. В городе Находка правоохранители обнаружили труп 51-летнего сторожа одного из автосервисов. Предполагаемый убийца сознался, что напал на мужчину с ножом, а после добил металлической арматурой.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, в минувшее воскресенье в строжке на улице Гагарина в Находке было обнаружено тело 51-летнего мужчины. На голове и теле погибшего виднелись раны.

Следователи обнаружили на месте преступления рукоятку от ножа. В скорее работники СК РФ задержали подозреваемого, которым оказался 45-летний ранее судимый за разбой знакомый потерпевшего.

«В условиях, не терпящих отлагательства, проведен обыск в жилище фигуранта, где изъяты вещи со следами вещества бурового цвета похожего на кровь», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый не стал упираться и признался, что в ходе ссоры несколько раз ударил ножом своего знакомого сторожа, а также нанес ему удар по голове металлической арматурой.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Вскоре суд вынесет решение об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее «Газета.ру» сообщала о жители Владивостока, который заколол ножом свою соседку. Всего на теле убитой эксперты зафиксировали свыше 100 ножевых ранений.