Минобороны РФ опубликовало видео захода китайских кораблей в порт Владивосток

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Владивосток, 18 сентября. Отряд военных кораблей Китая по морской традиции приветствовал российских моряков Салютом Наций.

Флагманский корабль отряда кораблей ВМС Китая эсминец «Ши Цзячжуан» дал 21 залп из специальных салютных орудий. С берега ответным артиллерийским салютом китайских военнослужащих поприветствовали моряки Тихоокеанского флота.

Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток для участия в международных учениях «Морское взаимодействие - 2017», которые пройдут с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота. Учения делятся на береговую и морскую части. Они включают совещания по взаимодействию, официальные приемы, а также культурные и спортивные мероприятия. На полигоне «Горностай» состоится тренировка морских пехотинцев России и Китая. Морская часть пройдет в акватории Японского моря и на юге Охотского моря.