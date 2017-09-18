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Минобороны РФ опубликовало видео захода китайских кораблей в порт Владивосток
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    Минобороны РФ опубликовало видео захода китайских кораблей в порт Владивосток

    17:36  18 Сентября 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео захода китайских кораблей в порт Владивосток

    Владивосток, 18 сентября. Отряд военных кораблей Китая по морской традиции приветствовал российских моряков Салютом Наций.

    Флагманский корабль отряда кораблей ВМС Китая эсминец «Ши Цзячжуан» дал 21 залп из специальных салютных орудий. С берега ответным артиллерийским салютом китайских военнослужащих поприветствовали моряки Тихоокеанского флота.

    Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток для участия в международных учениях «Морское взаимодействие - 2017», которые пройдут с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота. Учения делятся на береговую и морскую части. Они включают совещания по взаимодействию, официальные приемы, а также культурные и спортивные мероприятия. На полигоне «Горностай» состоится тренировка морских пехотинцев России и Китая. Морская часть пройдет в акватории Японского моря и на юге Охотского моря.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #китай #эсминец #владивосток #тихоокеанский флот
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