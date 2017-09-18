Приморского туриста спасли на Камчатке после 240-километровой прогулки

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Владивосток, 18 сентября. Приморского туриста эвакуировали со Срединного хребта на Камчатке после 240-километровой прогулки. У мужчины кончились продукты и возникли сильные боли в ноге.

«Турист из Владивостока, мечтавший погулять по Камчатке, эвакуирован со Срединного хребта вертолетом Центра медицины катастроф», — сообщила пресс-служба Минздрава Камчатского края.

Известно, что 54-летний турист доехал на автобусе до Эссо и оттуда пошел пешком. Когда самочувствие мужчины ухудшилось, он связался со спасателями. Сейчас здоровью приморца ничего не угрожает, передает Телеканал 360.