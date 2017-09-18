Змеи угрожают посетителям Приморского океанариума

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Владивосток, 18 сентября. Пресс-служба Приморского океанариума выпустила предупреждение для посетителей, в котором их просят обращать внимание на змей.

Отмечается, что на полуострове Житкова, где находится океанариум, живет много змей.

По словам начальника отдела обслуживания территории Аркадия Безделева, змеи прекрасно себя чувствуют на прогреваемых солнцем каменистых откосах и травянистых, поросших кустарником, местах.

При этом, знаки «Осторожно, змеи» расставлены практически по всей территории океанариума.

«А люди взбираются на камни ради удачных фото, устраивают на газонах пикники. Если обращаешь их внимание на предупреждающие знаки, удивляются: неужели здесь действительно есть змеи?», — отметил Безделев.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Приморский океанариум привезли новых экзотических рыб из Японии.