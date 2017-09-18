Житель Уссурийска может отправиться в колонию на 10 лет за удар бутылкой

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Уссурийск, 18 сентября. Пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Уссурийска, ударившего собутыльника по голове.

Сообщается, что 30-летний мужчина может получить наказание в виде 10 лет колонии.

По данным следствия, инцидент произошел на одной из городских баз отдыха. Обвиняемый и 49-летний пострадавший вместе распивали алкогольные напитки. В ходе распития между ними произошел конфликт и мужчина ударил своего собутыльника стеклянной бутылкой по голове.

Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом затылочной кости и сотрясение головного мозга.

Отмечается, что обвиняемый дал признательные показания.