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Гигантскую медузу выловили во Владивостоке
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    Гигантскую медузу выловили во Владивостоке

    1:54  18 Сентября 2017
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    Гигантскую медузу выловили во Владивостоке

    Владивосток, 18 сентября. Огромную медузу выловили во Владивостоке на Шаморе. Об этом сообщают местные СМИ.

    Специалисты успели выяснить, что это корнеротая медуза, обитающая в открытом море. В то же время, ее появление у берегов не является редкостью.

    Известно также, что в некоторых азиатских странах корнеротую медузу употребляют в пищу. Однако в меню российских ресторанов ее можно встретить редко.

    Накануне ученый в интервью для RT рассказал, что уже через 20 лет бессмертие может стать реальностью.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #владивосток #медуза #корнеротая медуза
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