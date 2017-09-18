Гигантскую медузу выловили во Владивостоке

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Владивосток, 18 сентября. Огромную медузу выловили во Владивостоке на Шаморе. Об этом сообщают местные СМИ.

Специалисты успели выяснить, что это корнеротая медуза, обитающая в открытом море. В то же время, ее появление у берегов не является редкостью.

Известно также, что в некоторых азиатских странах корнеротую медузу употребляют в пищу. Однако в меню российских ресторанов ее можно встретить редко.

Накануне ученый в интервью для RT рассказал, что уже через 20 лет бессмертие может стать реальностью.