На остановке в центре Владивостока «обезвредили» мультиварку

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Владивосток, 17 сентября. Семеновскую площадь во Владивостоке оцепили накануне вечером из-за подозрительного предмета, который оказался мультиваркой со звуковым таймером.

Движение общественного транспорта по площади было временно приостановлено из-за работы правоохранителей, оцепивших площадь. На место событий также прибыли сотрудники МЧС и ФСБ. Как передает паблик vl_crime, прибывшие взрывотехники уничтожили мультиварку, которую кто-то оставил на остановке. После этого движение автобусов возобновилось.