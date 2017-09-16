«Теснота» Кантемира Балагова получила главный приз фестиваля «Меридианы Тихого»

В Избранное

Владивосток, 16 сентября. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота» получил главный приз 15-го кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Приз в категории «Лучшая женская роль» получила Дарья Жовнер, сыгравшая главную роль в картине. Торжественная церемония закрытия кинофестиваля прошла во Владивостоке.

Лучшим коротким метром стал фильм «Шалава» австралийского режиссера Люси Шродер. Лучшим режиссером назван аргентинец Владимир Дюран, снявший «Прощай, энтузиазм», передает «Газета.Ru».

Приз за «Лучшую мужскую роль» получили Иссей Такахаси и Лили Фрэнки («13 лет пустоты»). Комедия «Карп отмороженный» получила приз зрительских симпатий.

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» проходит с 2003 года во Владивостоке. Каждый год на конкурс присылают фильмы из 60 стран мира.