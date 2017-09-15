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Мощный тайфун «Талим» приближается к Приморью
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    Мощный тайфун «Талим» приближается к Приморью

    12:07  15 Сентября 2017
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    Мощный тайфун «Талим» приближается к Приморью

    Владивосток, 15 сентября. Мощный тайфун «Талим», бушующий у японского острова Окинава и получивший порядковый номер 18 в текущем сезоне, может повлиять на погоду восточных районов Приморского края. Такая информация приводится в сообщении Примгидромета.

    Согласно приведенным данным, ожидается, что «Талим» переместится на юг Охотского моря через остров Хоккайдо.

    «Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края», — отметили в Примгидромете.

    В настоящее время скорость ветра в центре тайфуна равна 50 метрам в секунду, а при порывах доходит до 70 метров в секунду, о чем сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

    Напомним, ранее национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил о том, что ураган «Макс» стремительно ослабевает.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #приморье #тайфун
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