Мощный тайфун «Талим» приближается к Приморью

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Владивосток, 15 сентября. Мощный тайфун «Талим», бушующий у японского острова Окинава и получивший порядковый номер 18 в текущем сезоне, может повлиять на погоду восточных районов Приморского края. Такая информация приводится в сообщении Примгидромета.

Согласно приведенным данным, ожидается, что «Талим» переместится на юг Охотского моря через остров Хоккайдо.

«Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края», — отметили в Примгидромете.

В настоящее время скорость ветра в центре тайфуна равна 50 метрам в секунду, а при порывах доходит до 70 метров в секунду, о чем сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Напомним, ранее национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил о том, что ураган «Макс» стремительно ослабевает.