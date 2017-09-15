Памела Андерсон не прилетит на кинофестиваль во Владивостоке

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Владивосток, 15 сентября. Голливудская актриса, модель и зоозащитница Памела Андерсон не приедет на кинофестиваль «Меридианы Тихого». Как рассказали организаторы мероприятия, Памела Андерсон не сможет приехать на закрытие мероприятия из-за изменившихся планов. Они также отметили, что в церемонии примет участие не менее известная актриса — Настасья Кински.

Напомним, Памела Андерсон участвовала в первом Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке в сентябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон написала романтичное стихотворение о политике. В стихотворении «Мне нравится, как вы сопротивляетесь мне», которое Андерсон опубликовала на своем сайте, знаменитость сравнила США с «плохим любовником» и предложила Франции «лечь в одну постель с США и Великобританией»