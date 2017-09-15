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Общество
Тайфун «Талим» может испортить погоду в Приморском крае
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    Тайфун «Талим» может испортить погоду в Приморском крае

    5:23  15 Сентября 2017
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    Тайфун «Талим» может испортить погоду в Приморском крае

    Владивосток, 15 сентября. Портящий погоду у берегов Японии тайфун «Талим» может оказать влияние на синоптическую ситуацию на востоке Приморского края.

    Как сообщает RT, со ссылкой на местных метеорологов, стихия со скоростью 10 километров в час движется от Окинавы в северо-западном направлении и переместится на юг Охотского моря.

    «По мере движения тайфун набирает силу и уже перешёл в разряд супертайфунов. Смещаясь к территориальным водам России, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморья», — говорится в сообщении синоптиков.

    Добавим, что в настоящее время давление в центре «Талима» составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в эпицентре тайфуна — 50 метрам в секунду, а при порывах доходит до 70 м/с.

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #приморье #тайфун
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