Тайфун «Талим» может испортить погоду в Приморском крае

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Владивосток, 15 сентября. Портящий погоду у берегов Японии тайфун «Талим» может оказать влияние на синоптическую ситуацию на востоке Приморского края.

Как сообщает RT, со ссылкой на местных метеорологов, стихия со скоростью 10 километров в час движется от Окинавы в северо-западном направлении и переместится на юг Охотского моря.

«По мере движения тайфун набирает силу и уже перешёл в разряд супертайфунов. Смещаясь к территориальным водам России, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморья», — говорится в сообщении синоптиков.

Добавим, что в настоящее время давление в центре «Талима» составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в эпицентре тайфуна — 50 метрам в секунду, а при порывах доходит до 70 м/с.