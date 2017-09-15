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ДТП на объездной трассе во Владивостоке вызвало огромную пробку
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    ДТП на объездной трассе во Владивостоке вызвало огромную пробку

    4:59  15 Сентября 2017  /обновлено: 5:00  15 Сентября 2017
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    ДТП на объездной трассе во Владивостоке вызвало огромную пробку

    Владивосток, 15 сентября. Авария, произошедшая в четверг на объездной трассе во Владивостоке, спровоцировала огромную пробку.

    Сообщается, что ДТП произошло на трассе Седанка - Патрокл в районе развязки на Дальхимпром.

    В результате столкновения двух машин одна полоса движения оказалась полностью перекрыта.

    Некоторые водители развернулись против направления движения в попытке объехать пробку, однако эта попытка лишь создала новый затор.

    На данный момент, информация о пострадавших в результате столкновения не поступала. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #владивосток #пробка
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