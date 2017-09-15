ДТП на объездной трассе во Владивостоке вызвало огромную пробку

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Владивосток, 15 сентября. Авария, произошедшая в четверг на объездной трассе во Владивостоке, спровоцировала огромную пробку.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе Седанка - Патрокл в районе развязки на Дальхимпром.

В результате столкновения двух машин одна полоса движения оказалась полностью перекрыта.

Некоторые водители развернулись против направления движения в попытке объехать пробку, однако эта попытка лишь создала новый затор.

На данный момент, информация о пострадавших в результате столкновения не поступала. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.