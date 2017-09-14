День тигра широко отметят в Уссурийске

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Приморский край, 14 сентября. В Уссурийске 24 сентября впервые широко отметят День тигра.

Как сообщили в оргкомитете, праздник с таким названием отмечается в Приморье еще с 2000 года, однако в течение этого времени он носил региональный характер, теперь же организаторы планируют вывести его на международный уровень.

Так, в праздничной программе запланированы карнавальное шествие, танцевальный фестиваль, конкурсы экокостюмов, рисунков и декоративно-прикладного творчества, различные мастер-классы, квесты и музыкальный концерт.

