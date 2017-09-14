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Инструктор автошколы попала в ДТП во Владивостоке
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    Инструктор автошколы попала в ДТП во Владивостоке

    6:05  14 Сентября 2017
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    Инструктор автошколы попала в ДТП во Владивостоке

    Владивосток, 14 сентября. Инструктор автошколы попала в серьезную аварию во Владивостоке.

    Сообщается, что ДТП произошло на улице Баляева. Инструктор по имени Ольга на автомобиле Hyundai Solaris двигалась во втором ряду с Рудневского моста на Луговую. В то же время с Луговой в сторону Тещиного языка поворачивал водитель на Toyota Carina ED. В результате водители не смогли разъехаться на светофоре.

    По словам Ольги, ее оппонент поворачивал на «мигающий» желтый. Водитель Toyota свою вину отрицает.

    В результате ДТП серьезно повреждена одна из машин, два человека пострадали, но отказались от госпитализации.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #владивосток #инструктор автошколы
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