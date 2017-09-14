Инструктор автошколы попала в ДТП во Владивостоке

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Владивосток, 14 сентября. Инструктор автошколы попала в серьезную аварию во Владивостоке.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Баляева. Инструктор по имени Ольга на автомобиле Hyundai Solaris двигалась во втором ряду с Рудневского моста на Луговую. В то же время с Луговой в сторону Тещиного языка поворачивал водитель на Toyota Carina ED. В результате водители не смогли разъехаться на светофоре.

По словам Ольги, ее оппонент поворачивал на «мигающий» желтый. Водитель Toyota свою вину отрицает.

В результате ДТП серьезно повреждена одна из машин, два человека пострадали, но отказались от госпитализации.