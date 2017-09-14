Стало известно, для чего в Приморье прибыл главный военный прокурор России

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Владивосток, 14 сентября. Стала известна программа пребывания в Приморском крае главного военного прокурора России Валерия Петрова.

Руководитель специального ведомства планирует в регионе лично познакомиться представителями военных прокуратур Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

Кроме того, Петров планирует взять под личный контроль расследование ряда резонансных уголовных дел, которые сейчас находятся в разработке военно-следственными отделами СКР на Дальнем Востоке.

Добавим, что Валерий Петров, до этого работавший в должности прокурора Бурятии, был назначен главным военным прокурором России прошедшим летом.

