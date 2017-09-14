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Губернатор Приморского края попросил снять режим ЧС в регионе
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    Губернатор Приморского края попросил снять режим ЧС в регионе

    5:38  14 Сентября 2017
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    Губернатор Приморского края попросил снять режим ЧС в регионе

    Владивосток, 14 сентября. Губернатор Приморского края попросил руководство МЧС снять режим чрезвычайной ситуации в регионе.

    «Выражаю признательность за принятые решения по привлечению дополнительных сил и средств на территориях муниципальных образований Приморского края, пострадавших от очень сильных дождей в августе 2017 года», — говорится в телеграмме от имени Владимира Миклушевского в адрес руководства спасательного ведомства.

    Также, как отмечает ТАСС, губернатор, отметив высокий профессионализм спасателей, просит снять режим ЧС в Приморском крае в связи с завершением в регионе аварийно-восстановительных работе.

    Напомним, что в результате удара стихии в августе в 35 населенных пунктах края были подтоплены свыше 2,5 тысяч жилых домов, а также ряд социально-важных объектов.
     

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    Автор: Константин Терехов
    #владимир миклушевский #приморский край #мчс рф #чс
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