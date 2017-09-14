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В Приморье неопытный пилот дельтаплана погиб вместе со своей сестрой
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    В Приморье неопытный пилот дельтаплана погиб вместе со своей сестрой

    5:45  14 Сентября 2017
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    В Приморье неопытный пилот дельтаплана погиб вместе со своей сестрой

    Находка, 14 сентября. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту крушения дельтаплана в селе Душкино под Находкой.

    Сообщается, что инцидент произошел 18 августа. Известно, что время катастрофы погибли сотрудница скорой медицинской помощи и ее брат, работавший инструктором.

    Следствием было установлено, что 49-летний инструктор не имел свидетельства пилота, а также должной летной подготовки.В Приморье неопытный пилот дельтаплана погиб вместе со своей сестрой

    Причины случившегося устанавливаются.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту крушения летательного аппарата в Тульской области.

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    Автор: Ирина Новикова
    #крушение #пилот #находка #дельтаплан
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