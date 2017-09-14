В Приморье неопытный пилот дельтаплана погиб вместе со своей сестрой

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Находка, 14 сентября. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту крушения дельтаплана в селе Душкино под Находкой.

Сообщается, что инцидент произошел 18 августа. Известно, что время катастрофы погибли сотрудница скорой медицинской помощи и ее брат, работавший инструктором.

Следствием было установлено, что 49-летний инструктор не имел свидетельства пилота, а также должной летной подготовки.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Газета.ру сообщала, что Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту крушения летательного аппарата в Тульской области.