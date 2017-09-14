В Приморье стартовала акция «Детские улыбки России»

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Владивосток, 14 сентября. В Приморском крае накануне стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в ходе акции в регионе в разных муниципальных образованиях пройдет большое количество мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний.

В первую очередь, в центре внимания врачей-стоматологов будут дети, проживающие в неполных или многодетных семьях, дети-инвалиды, а также дети временно безработных родителей.

Кроме непосредственного оказания стоматологической помощи программа «Детские улыбки России» предусматривает проведение интерактивных, игровых мастер-классов в школах Приморского края.