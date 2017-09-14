Пассажир такси пострадал в ДТП во Владивостоке

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Владивосток, 14 сентября. Утро в столице Приморского края началось с дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал пассажир такси.

Как сообщает приморские электронные СМИ, ДТП случилось на перекрестке Океанского проспекта и улицы Семеновской. В момент аварии на пересечение дорог не работал светофор.

Водители обеих машин, одна из которых была такси, выехали на перекресток, не сбавляя скорости. После столкновения такси перевернулось и проехало несколько метров на крыше, прежде чем транспортное средство остановилось.

В итоге, травмы получил пассажир такси, которого прибывшие на место ЧП врачи отправили в больницу. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.

