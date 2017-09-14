В Приморье в ДТП из-за пьяного водителя пострадал ребенок

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Владивосток, 14 сентября. Под Владивостоком в дорожно-транспортном происшествии, виновником которого стал пьяный водитель, пострадал пятилетний мальчик.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, авария имела место быть в селе Жариково, где 30-летний мужчина на Toyota Corona не справился с управлением и совершил опрокидывание легковушки.

В результате ДТП пострадали двое – пятилетний ребенок, который находился на заднем сиденье иномарки без специального детского удерживающего устройства и 25-летняя девушка.

В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются госавтоинспекторы. Что точно известно - медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя.

