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Стало известно, кто чаще всех употребляет наркотики во Владивостоке
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    Стало известно, кто чаще всех употребляет наркотики во Владивостоке

    2:44  14 Сентября 2017
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    Стало известно, кто чаще всех употребляет наркотики во Владивостоке

    Владивосток, 14 сентября. В городской администрации Владивостока прошло заседание антинаркотической комиссии. Одной из главных тем стал вопрос наркопреступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних.

    Как рассказал начальник управления по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Владивостока Виктор Логачёв, чаще всего наркотики употребляют учащиеся средних профессиональных заведений, как правило, в возрасте 17-18 лет.

    Городские ведомства приняли эту информацию к сведению и уже подготовили программу профилактики употребления наркотиков среди несовершеннолетних. Кроме того, власти города продолжат работу, направленную на популяризацию здорового образа жизни.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #наркотики #владивосток
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