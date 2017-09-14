Стало известно, кто чаще всех употребляет наркотики во Владивостоке

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Владивосток, 14 сентября. В городской администрации Владивостока прошло заседание антинаркотической комиссии. Одной из главных тем стал вопрос наркопреступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних.

Как рассказал начальник управления по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Владивостока Виктор Логачёв, чаще всего наркотики употребляют учащиеся средних профессиональных заведений, как правило, в возрасте 17-18 лет.

Городские ведомства приняли эту информацию к сведению и уже подготовили программу профилактики употребления наркотиков среди несовершеннолетних. Кроме того, власти города продолжат работу, направленную на популяризацию здорового образа жизни.