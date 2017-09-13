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Фильм 1973 года «Мир дикого Запада» покажут во владивостокском сквере Юла Бриннера
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    Фильм 1973 года «Мир дикого Запада» покажут во владивостокском сквере Юла Бриннера

    23:21  13 Сентября 2017
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    Фильм 1973 года «Мир дикого Запада» покажут во владивостокском сквере Юла Бриннера

    Владивосток, 13 сентября. В рамках проходящего во Владивостоке кинофестиваля «Меридианы Тихого» на открытой площадке в сквере Юла Бриннера пройдет показ фильма 1973 года «Мир дикого Запада».  Организатором показа выступил краевой музей имени Арсеньева.

    Демонстрация фильма состоится 14 сентября в 21:00. Картину представит сын знаменитого актера, в честь которого был назван сквер, Рок Бриннер.

    Музей предоставит для показа оборудование и плетеные стулья – это стало своеобразной традицией кинофестиваля. В этом сквере уже проходил показ фильмов «Братья Карамазовы», «Король и я», «Великолепная семёрка».

    Сюжет фильма разворачивается в парке развлечений, где с помощью роботов богатые посетители могут воплотить свои мечты о жизни в Америке в эпоху Дикого Западе. Посетители могут стрелять в роботов, однако в программе, обслуживающей работу парка, случается сбой, и посетители становятся заложниками восставших машин.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #владивосток #юл бриннер #дикий запад
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