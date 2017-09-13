Крупнейший центр по сохранению дальневосточного леопарда открывается в Приморье

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Владивосток, 13 сентября. В Хасанском районе Приморского края завершилось строительство центральной усадьбы национального парка «Земля леопарда». Как сообщает пресс-служба парка, объект стал крупнейшим в мире центром по сохранению дальневосточного леопарда.

«Новый объект, равных которому нет среди подобных на Дальнем Востоке, призван стать научным, образовательным и туристическим центром «Земли леопарда», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Усадьба национального парка находится на окраине села Барабаш на участке площадью 5 гектар. Здесь развернулся штаб оперативного реагирования, гараж с масштабным автопарком, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров.

В парке подчеркнули, что строительство велось из экологически чистых материалов, а территорию окружили зеленым парком. Официальное открытие усадьбы пройдет 20 сентября.