Прокуратура Владивостока передала в суд дело о контрафактном алкоголе с Кавказа

В Избранное

Владивосток, 13 сентября. Прокуратура Владивостока направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который привез в город крупную партию контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным следствия, мужчина привез из Владикавказа крупную партию алкоголя, которая была арестована еще в 2014 году.

Речь идет о 155 тысяч полулитровых бутылок. Ни на одной из них не было маркировок и знаков соответствия, а все акцизные марки были поддельными.

Полицейские изъяли контрафактный спирт и передали его на хранение.

Общая стоимость партии составляет свыше 34 миллионов рублей, отмечает прокуратура Владивостока.