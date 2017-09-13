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Общество
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Россия
Спортивный ВЭФ-2017: нормы ГТО на форуме сдали более 500 человек
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    Спортивный ВЭФ-2017: нормы ГТО на форуме сдали более 500 человек

    22:33  13 Сентября 2017
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    Спортивный ВЭФ-2017: нормы ГТО на форуме сдали более 500 человек

    Владивосток, 13 сентября. На протяжении шести дней на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) работала специальная универсальная площадка ГТО («Готов к труду и обороне»). 

    Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, мобильные универсальные площадки ГТО появятся на ВЭФ и в следующем году. Во время завершившегося на острове Русский форума тестирование прошли более 500 человек. Более тысячи желающих получили консультации.

    По словам начальника отдела ГТО «Центра спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства» Екатерины Коротун, работа универсальной площадки была эффективной. В следующем году рассматривается возможность расширить площадку и сделать выполнение нормативов официальным.

    Спортивный ВЭФ-2017: нормы ГТО на форуме сдали более 500 человек

    Как сообщала «Газета.ру», ВЭФ прошел на острове Русский в третий раз. В рамках форума регионы Дальнего Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около 2,5 трлн рублей, более 40 из них подписано Приморским краем.

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    Автор: Олеся Волкова
    #приморье #владивосток #вэф #гто
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