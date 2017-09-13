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Приморский океанариум привел в восторг гостей Восточного экономического форума
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    Приморский океанариум привел в восторг гостей Восточного экономического форума

    22:26  13 Сентября 2017  /обновлено: 22:26  13 Сентября 2017
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    Приморский океанариум привел в восторг гостей Восточного экономического форума

    Владивосток, 13 сентября. Приморский океанариум впервые принял участие в Восточном экономическом форуме. Как сообщает пресс-служба учреждения, океанариум создал не только собственную презентационную зону, но и смог обеспечить ее бесперебойную работу.

    Работу презентационной зоны с утра до поздней ночи поддерживали биологи, ихтиологи, переводчик и экскурсоводы.

    Отмечается, что океанариум вызвал огромный интерес у гостей форума. Они могли посмотреть фильм о морских обитателях, совершить трехмерный тур по океанариуму или посетить тактильный бассейн с питомцами учреждения.

    Пресс-служба сообщила, что у океанариума даже появился свой фанат – мальчик лет семи, который посетил его в первый день и потом возвращался ежедневно.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #вэф #океанариум
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