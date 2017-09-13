Приморский океанариум привел в восторг гостей Восточного экономического форума

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Владивосток, 13 сентября. Приморский океанариум впервые принял участие в Восточном экономическом форуме. Как сообщает пресс-служба учреждения, океанариум создал не только собственную презентационную зону, но и смог обеспечить ее бесперебойную работу.

Работу презентационной зоны с утра до поздней ночи поддерживали биологи, ихтиологи, переводчик и экскурсоводы.

Отмечается, что океанариум вызвал огромный интерес у гостей форума. Они могли посмотреть фильм о морских обитателях, совершить трехмерный тур по океанариуму или посетить тактильный бассейн с питомцами учреждения.

Пресс-служба сообщила, что у океанариума даже появился свой фанат – мальчик лет семи, который посетил его в первый день и потом возвращался ежедневно.