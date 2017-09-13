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Глава Приморья подвел итоги ВЭФ: регион получит более 200 млрд инвестиций
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    Глава Приморья подвел итоги ВЭФ: регион получит более 200 млрд инвестиций

    22:18  13 Сентября 2017
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    Глава Приморья подвел итоги ВЭФ: регион получит более 200 млрд инвестиций

    Владивосток, 13 сентября. Приморский край на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году подписал более 40 соглашений на сумму свыше 200 млрд рублей. Об этом, как сообщает пресс-служба краевой администрации, заявил губернатор Владимир Миклушевский.

    По словам Миклушевского, во время проведения первого ВЭФ регион подписал соглашения с инвесторами на 100 млрд долларов. На втором и третьем форумах эта цифра увеличилась в два раза. 

    При этом губернатор подчеркнул, что важность проектов оценивается не только в денежном эквиваленте, «это новые рабочие места и налоги, которые в последствии будут направлены на строительство социальной инфраструктуры — садов, школ и дорог».

    Глава Приморья подвел итоги ВЭФ: регион получит более 200 млрд инвестиций

    Как сообщала «Газета.ру», ВЭФ прошел на острове Русский уже в третий раз. В нем приняли участие более пяти тысяч человек из более 60 страны мира. В рамках форума регионы Дальнего Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около 2,5 трлн рублей.

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    Автор: Олеся Волкова
    #приморье #владивосток #миклушевский #вэф
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