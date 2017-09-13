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Губернатор Приморья назвал сумму подписанных на ВЭФ соглашений
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    Губернатор Приморья назвал сумму подписанных на ВЭФ соглашений

    22:00  13 Сентября 2017
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    Губернатор Приморья назвал сумму подписанных на ВЭФ соглашений

    Владивосток, 13 сентября. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подвел итоги третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который прошел 6–7 сентября, и озвучил сумму подписанных соглашений.

    В этом году регион подписал свыше 40 контрактов на общую сумму более 200 млрд рублей, что в два раза больше, чем на первом Восточно-экономическом форуме.

    Миклушевский подчеркнул, что при этом «важно оценивать не только инвестиции, но и сами проекты. Ведь это новые рабочие места и налоги, которые впоследствии будут направлены на строительство социальной инфраструктуры – садов, школ и дорог».

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    Автор: Катерина Михайдили
    #приморье #миклушевский #вэф
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