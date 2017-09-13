Самый популярный пляж Владивостока оказался небезопасным для купальщиков

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Владивосток, 13 сентября. Роспотребнадзор обнаружил превышение гигиенических норм в морской воде у самого популярного пляжа Владивостока в бухте Лазурная. Данные проведенных исследований приводит пресс-служба ведомства.

Всего с 28 августа по 9 сентября специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю исследовали 102 пробы воды. Не соответствие гигиеническим нормам обнаружено в 26 пробах, в том числе в воде бухт Художников, Муравьиная, Нарва, в реке Уссури, в Солдатском озере и в самом популярном месте для купания во Владивостоке — бухте Лазурная.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у пляжа Ливадия в Приморье рыбаки выловили крупную сельдевую акулу. Опасного хищника поймали на удочку с катера, сообщает Газета.ru.