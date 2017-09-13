Администрация колонии в Приморье создала заключенным все условия для семейных встреч

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Владивосток, 13 сентября. Администрация приморской исправительной колонии №27 приложила немало усилий для обеспечения заключенных хорошими условиями для семейных встреч. Во время семейных свиданий заключенные могут не только остаться наедине со своими близкими, но и даже принять у себя в колонии своих детей и полноценно провести с ними время.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФСИН РФ по Приморскому краю, в ИК №27 оборудованы семь комнат для длительных свиданий, оборудованных мебелью, телевизором, кондиционером и собственной кухней.

Детскому времяпровождению уделяется особое внимание: в прогулочном дворике оборудована детская площадка, где есть песочница, качели и горка. В небольшом загончике в детском уголке поселили декоративного кролика.

Как отмечают в ФСИН, семейные встречи в цивилизованных условиях очень положительно влияют на заключенных, способствуя их успешной ресоциализации.