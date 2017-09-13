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Власти Владивостока планируют развивать конный спорт
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    Власти Владивостока планируют развивать конный спорт

    7:16  13 Сентября 2017
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    Власти Владивостока планируют развивать конный спорт

    Владивосток, 13 сентября. Власти Приморья собираются развивать конный спорт и скачки с тотализатором. Планируется, что новый ипподром заработает в тестовом режиме в 2020 году.

    Соглашение о реализации крупного проекта по развитию коннозаводческой отрасли было подписано на полях III Восточного экономического форума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

    Новый ипподром будет использоваться как тренировочная база для коневодов. Бега будут совмещаться с различными видами спорта. Кроме этого, будут запущены детские и взрослые секции конной езды, шоу для туристов. Строительство комплекса запланировано недалеко от развлекательной зоны «Приморье», где построят гостиницу на 250 номеров и аутлет-центр.

    В 2020 году ипподром заработает в тестовом режиме, а в полном объеме работа должна начаться в мае 2021 года. Сумма капиталовложений в проект оценивается приблизительно в 2,4 млрд рублей.

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #владивосток #вэф #ипподром
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