Испуганный жеребенок выбежал на дорогу под Владивостоком

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Владивосток, 13 сентября. Водители в Находке были удивлены неожиданным происшествием: на дорогу выбежал жеребенок, видимо, сильно растерянный и испуганный из-за дорожного движения, который никак не хотел сворачивать прочь от трассы.

О происшествии с молодой лошадью сообщил dpskontrol_125rus. На видео жеребенок бежит по трассе, едва не забегая под колеса проезжающих автомобилей, после чего ненадолго останавливается на красный свет и бежит дальше. Пешеходы проходят мимо потерянного жеребенка на дороге, внешне никак на него не реагируя.

«В районе Тихоокеанской кто-то потерял одну лошадиную силу», — шутят в Instagram.

Впрочем, в социальных сетях обеспокоились судьбой лошадки и пытаются найти хозяев жеребенка. Пока что нет информации о том, откуда он взялся.