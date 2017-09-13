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Испуганный жеребенок выбежал на дорогу под Владивостоком
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    Испуганный жеребенок выбежал на дорогу под Владивостоком

    7:12  13 Сентября 2017
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    Испуганный жеребенок выбежал на дорогу под Владивостоком

    Владивосток, 13 сентября. Водители в Находке были удивлены неожиданным происшествием: на дорогу выбежал жеребенок, видимо, сильно растерянный и испуганный из-за дорожного движения, который никак не хотел сворачивать прочь от трассы.

    О происшествии с молодой лошадью сообщил dpskontrol_125rus. На видео жеребенок бежит по трассе, едва не забегая под колеса проезжающих автомобилей, после чего ненадолго останавливается на красный свет и бежит дальше. Пешеходы проходят мимо потерянного жеребенка на дороге, внешне никак на него не реагируя.

    «В районе Тихоокеанской кто-то потерял одну лошадиную силу», — шутят в Instagram.

    Впрочем, в социальных сетях обеспокоились судьбой лошадки и пытаются найти хозяев жеребенка. Пока что нет информации о том, откуда он взялся.

     

     

    #Находка Сообщение от подписчика: В районе Тихоокеанской кто-то потерял одну лошадиную силу. Благодарим подписчика за предоставленный материал. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ДЕЛАЙ НОВОСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ! Вы стали очевидцем ???????? ДТП или нарушений ПДД, сняли фото???? или видео ???? произошедшего, или просто есть новость, с которой хотелось бы поделиться с жителями города? Присылайте их к нам в WhatsApp по номеру ????#89147064334, мы их обязательно опубликуем.⚫ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Подписывайтесь на интересные аккаунты Приморья: ???????? @vdknews.ru - Все новости Владивостока и края в одном аккаунте; ???????? @25auto - лучшие автомобили Приморья; ???????? @dps.control_neformat - все находки и потеряшки Приморья. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ По вопросам рекламы в сообществе ????#89149609999 #артем #находка #dps_control  #primorye #125rus #25rus #дпсконтроль #life25 #приморье  #vl #vdk #vladivostok #27dps #дпсконтрольновости #приморскийкрай #делайновостиснами #дпсконтроль_сентябрь2017

    Публикация от ????ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control)

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    Автор: Валентин Меликов
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