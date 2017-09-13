Житель Владивостока скончался в результате поножовщины

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Владивосток, 13 сентября. Минувшей ночью в отдел полиции столицы Приморского края поступило сообщение от врача скорой помощи. Он сообщил о госпитализации мужчины с проникающим ранением грудной клетки.

Установлено, что пострадавший был ранен во время инцидента, который произошел в одном из кафе на улице Добровольского, пишет РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Между посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина получил ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали в хирургическое отделение городской клинической больницы Владивостока, где он скончался.

Полиция задержала подозреваемых и доставила их в отдел для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.