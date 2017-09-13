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Грабеж средь бела дня: в Уссурийске злоумышленник сорвал с бабушки цепочку
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    Грабеж средь бела дня: в Уссурийске злоумышленник сорвал с бабушки цепочку

    5:54  13 Сентября 2017
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    Грабеж средь бела дня: в Уссурийске злоумышленник сорвал с бабушки цепочку

    Приморский край, 13 сентября. Правоохранители Уссурийска задержали злоумышленника, который средь бела дня сорвал с бабушки золотую цепочку.

    Как сообщает пресс-служба регионального МВД, нападение на 71-летнюю пенсионерку в районе улицы Комсомольская. Добычей грабителя стала цепочка стоимостью более 10 тысяч рублей.

    Благодаря тому, что бабушка не растерялась и тут же заявила о случившемся в полицию, стражам правопорядка удалось вскоре задержать злоумышленника. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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    Автор: Константин Терехов
    #приморский край #грабеж
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