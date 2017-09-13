Тело школьницы нашли на улице в Уссурийске

В Избранное

Владивосток, 13 сентября. В Уссурийске обнаружено тело 14-летней школьницы без следов насильственных действий. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Приморью Аврору Римскую сообщает UssurMedia.

По данным агентства, тело девочки обнаружено 10 сентября в переулке Тихий. Сотрудники правоохранительных органов установили личность школьницы и провели осмотр места.

Следов насильственных действий на теле не обнаружено. Для установления причин смерти следственные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту проводится проверка, по ее результатам следователи примут процессуальное решение, сообщает издание.