Демонтаж рельсов в центре Владивостока спровоцировал пробки в центре города
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Владивосток, 13 сентября. Работы по демонтажу рельсов на улице Светланской ожидаемо спровоцировали пробки в центре Владивостока.
Как передают местные СМИ, в настоящее время у автолюбителей есть проблемы с передвижением по самой Светланской, а также по улицам Шефнера и Пушкинской, а также по Золотому мосту.
Добавим, что работы по демонтажу трамвайных рельсов идут на участке дороги от улицы Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ».