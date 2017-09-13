Фильм «Каренина и я» Томмасо Моттолы покорил зрителей во Владивостоке

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Владивосток, 13 сентября. В рамках кинофестиваля Pacific Meridian во Владивостоке показали документальный фильм Томмасо Моттолы «Каренина и я». Главную роль в картине исполнила норвежская актриса Герильд Маусет.

В фильме показано путешествие Герильд Маусет от Мурманска до Владивостока. Заканчивается действие картины на сцене театра им. Максим Горького, где норвежская актриса исполнила роль Анны Карениной.

Томмасо Моттола рассказал, что вместе с Герильд Маусет и их сыном Бальтазаром проехал по России на поезде и неожиданно для себя «прикоснулся к Толстому».

«Я думал, что у нас получится достаточно легкий фильм об актрисе, которая идет к своей цели, чтобы выполнить достаточно сложную задачу. Но я не думал, что в это же время я прикасаюсь к Толстому», — отметил автор картины.

Моттола заявил, что Толстой писал о счастье и семье, поэтому он решил рискнуть и снять фильм о своих родных.