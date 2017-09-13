Приговор группе «черных» риэлторов вынесен в Приморье

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Владивосток, 13 сентября. Приморский краевой суд вынес приговор участникам бандитской группы так называемых «черных» риэлторов.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, на скамье подсудимых оказались двое мужчин и одна женщина, которые организовали и совершили убийство местного жителя с целью завладения его квартиры.

Организатора группы и его подельника, которые принимали непосредственное участие в убийстве, суд наказал лишением свободы сроком на 21 и 18 лет, соответственно, с отбыванием в колонии строгого режима.

Женщина, которая не принимала непосредственного участия в тяжком преступлении, а выступила в роли «юриста», отделалась условным наказанием в шесть лет лишения свободы.