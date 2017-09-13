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Голодные до халявы жители Владивостока устроили давку на дегустации колбасы
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    Голодные до халявы жители Владивостока устроили давку на дегустации колбасы

    4:43  13 Сентября 2017
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    Голодные до халявы жители Владивостока устроили давку на дегустации колбасы

    Владивосток, 13 сентября. Во время дегустации колбасных изделий местного производства жители столицы Приморья устроили давку.

    Как сообщают местные СМИ, халявная давка имела место быть на центральной площади Владивостока во время проведения выставки-ярмарки «Приморские продукты питания», когда собственно и проходила дегустация.

    Толпы голодных до бесплатных угощений граждан буквально набросились на столы с продукцией, быстро смели все, что было подготовлено, и требовали новых дегустационных порций.

    При этом, как заявили представители участвовавших в выставке-ярмарке производителей, «голодные» жители Владивостока в давке повредили несколько павильонов. Были ли раненные среди горожан – история умалчивает.

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    Автор: Константин Терехов
    #владивосток #давка #дегустация
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