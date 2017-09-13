Голодные до халявы жители Владивостока устроили давку на дегустации колбасы

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Владивосток, 13 сентября. Во время дегустации колбасных изделий местного производства жители столицы Приморья устроили давку.

Как сообщают местные СМИ, халявная давка имела место быть на центральной площади Владивостока во время проведения выставки-ярмарки «Приморские продукты питания», когда собственно и проходила дегустация.

Толпы голодных до бесплатных угощений граждан буквально набросились на столы с продукцией, быстро смели все, что было подготовлено, и требовали новых дегустационных порций.

При этом, как заявили представители участвовавших в выставке-ярмарке производителей, «голодные» жители Владивостока в давке повредили несколько павильонов. Были ли раненные среди горожан – история умалчивает.