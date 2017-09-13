Nissan Murano наехал на женщину во Владивостоке

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Владивосток, 13 сентября. Кроссовер Nissan Murano сбил женщину на улице Красного Знамени во Владивостоке. Об этом сообщают «Вести Приморье».

По данным издания, ДТП произошло днем 12 сентября. Кроссовер двигался задним ходом и совершил наезд на стоявшую на проезжей части женщину.

На размещенном пользователем @vl_crime в социальной сети Instagram видео можно заметить, что женщина перед ДТП смотрит в сторону и не замечает приближающейся угрозы. Издание отмечает, что пострадавшая находилась в «мертвой зоне», поэтому водитель Nissan Murano также не мог видеть пешехода. Данных о состоянии пострадавшей нет.