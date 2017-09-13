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Происшествия
Nissan Murano наехал на женщину во Владивостоке
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    Nissan Murano наехал на женщину во Владивостоке

    4:35  13 Сентября 2017
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    Nissan Murano наехал на женщину во Владивостоке

    Владивосток, 13 сентября. Кроссовер Nissan Murano сбил женщину на улице Красного Знамени во Владивостоке. Об этом сообщают «Вести Приморье».

    По данным издания, ДТП произошло днем 12 сентября. Кроссовер двигался задним ходом и совершил наезд на стоявшую на проезжей части женщину.

    На размещенном пользователем @vl_crime в социальной сети Instagram видео можно заметить, что женщина перед ДТП смотрит в сторону и не замечает приближающейся угрозы. Издание отмечает, что пострадавшая находилась в «мертвой зоне», поэтому водитель Nissan Murano также не мог видеть пешехода. Данных о состоянии пострадавшей нет.

     

     

    Сегодня днём на Красного знамени Murano задним ходом сбил женщину

    Публикация от Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime)

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    Автор: Виталий Малясев
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