Серийного вора поймали во Владивостоке

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Владивосток, 13 сентября. Обвиняемый в серии краж из офисов, кафе и торгового центра житель Владивостока предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

По версии следствия, 36-летний мужчина совершил целую серию краж из кафе, офисов, мебельного магазина и торгового центра. Воришка разбивал окна, забирался в помещения и крал деньги и ценные вещи.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают злоумышленника в причастности к семи подобным преступлениям. Общий ущерб от его действий оценивают в 300 тысяч рублей. Часть похищенного имущества вернули потерпевшим, сообщает ведомство.