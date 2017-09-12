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Селедку со вкусом спирта не пустили на прилавки Приморья
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    Селедку со вкусом спирта не пустили на прилавки Приморья

    22:38  12 Сентября 2017
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    Селедку со вкусом спирта не пустили на прилавки Приморья

    Владивосток, 12 сентября. В Приморском крае специалисты Россельхознадзора не пустили на прилавки магазинов четыре партии рыбных пресервов из-за заметного спиртового привкуса и запаха. Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года подобные нарушения выявляют далеко не первый раз.

    По данным ведомства, за последние несколько месяцев зафиксировано сразу несколько случаев появления бракованных партий консервов из рыбы и морепродуктов с запахом и привкусом спирта в регионе. 

    В начале сентября под запрет дальнейшего использования попали четыре партии пресервов из сельди в различных видах заливок. Еще 26 партий рыбной продукции были забракованы в июле и августе.

    «Помимо содержания спирта, в некоторых партиях также были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк», — говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора.

    Селедку со вкусом спирта не пустили на прилавки Приморья

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    Автор: Олеся Волкова
    #россельхознадзор #владивосток #продукты
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