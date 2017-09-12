Селедку со вкусом спирта не пустили на прилавки Приморья

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Владивосток, 12 сентября. В Приморском крае специалисты Россельхознадзора не пустили на прилавки магазинов четыре партии рыбных пресервов из-за заметного спиртового привкуса и запаха. Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года подобные нарушения выявляют далеко не первый раз.

По данным ведомства, за последние несколько месяцев зафиксировано сразу несколько случаев появления бракованных партий консервов из рыбы и морепродуктов с запахом и привкусом спирта в регионе.

В начале сентября под запрет дальнейшего использования попали четыре партии пресервов из сельди в различных видах заливок. Еще 26 партий рыбной продукции были забракованы в июле и августе.