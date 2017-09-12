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Происшествия
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Общество
Без воды окажутся несколько районов Владивостока
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    Без воды окажутся несколько районов Владивостока

    22:18  12 Сентября 2017
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    Без воды окажутся несколько районов Владивостока

    Владивосток, 12 сентября. В среду, 13 сентября, во Владивостоке ожидается массовое отключение воды во многих районах города, сообщает пресс-служба Приморского водоканала.

    Отключения воды связаны с проведением ремонтных работ. Водоснабжение будет отключено в среду с 4.00 до 12.00 по местному времени. Полный список адресов, оставшихся на это время без воды, опубликован на официальном сайте компании.

    «Плановая остановка необходима для замены второго поворотного затвора на магистральном водоводе Седанкинского гидроузла диаметром 800 мм», — сообщили в водоканале, добавив, что «именно с точки ремонта вода берет путь и расходится далее по водоводам уже меньшего диаметра к районам и домам».

    Без воды окажутся несколько районов Владивостока

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    Автор: Олеся Волкова
    #жкх #владивосток
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