Без воды окажутся несколько районов Владивостока

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Владивосток, 12 сентября. В среду, 13 сентября, во Владивостоке ожидается массовое отключение воды во многих районах города, сообщает пресс-служба Приморского водоканала.

Отключения воды связаны с проведением ремонтных работ. Водоснабжение будет отключено в среду с 4.00 до 12.00 по местному времени. Полный список адресов, оставшихся на это время без воды, опубликован на официальном сайте компании.