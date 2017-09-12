Новая объездная дорога вызвала восторг у автолюбителей Владивостока

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Владивосток, 12 сентября. Ремонтные работы на автомобильной дороге «Снеговая–Горностай» во Владивостоке были завершены раньше времени.

Ремонтные работы на участке дороги в районе дома № 64 по улице Снеговой стартовали 20 июля. На улице Снеговой был полностью демонтирован старый мостовой переход, установлены новые водосточные трубы, заасфальтированы пешеходные дорожки, а также смонтировано новое дорожное ограждение.

Ожидалось, что ремонтные работы будут завершены к 10 ноября, однако накануне мэрия Владивостока сообщила, что движение на этом участке дороги будет открыто в ближайшие дни. Новость вызвала восторг среди приморских автомобилистов.